Chi è Caterina Varzi, vita privata e carriera: tutto sulla moglie di Tinto Brass (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caterina Varzi è la seconda moglie di Tinto Brass. Il noto regista, durante una recente intervista all’Adnkronos ha descritto così il loro rapporto: «Vivo la mia vita serenamente e sono perdutamente, ‘grandemente’, innamorato di Caterina. A legarci è l’insofferenza che abbiamo entrambi rispetto all’ipocrisia e a tutto ciò che è la rappresentazione del potere. E poi c’è una libertà di fondo che ci unisce profondamente». Che dire una vera e propria dichiarazione d’amore. Ma cosa si sa sulla vita privata e pubblica di Caterina Varzi? Quanti anni ha? Ha figli? Qual è la sua professione? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)è la secondadi. Il noto regista, durante una recente intervista all’Adnkronos ha descritto così il loro rapporto: «Vivo la miaserenamente e sono perdutamente, ‘grandemente’, innamorato di. A legarci è l’insofferenza che abbiamo entrambi rispetto all’ipocrisia e aciò che è la rappresentazione del potere. E poi c’è una libertà di fondo che ci unisce profondamente». Che dire una vera e propria dichiarazione d’amore. Ma cosa si sae pubblica di? Quanti anni ha? Ha figli? Qual è la sua professione? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche ...

Skelter_65 : RT @rumba_magica: E che li ha persi per totale incuria di chi l'ha avuta, prima di buttarla via come un pezzo di carta. Tra un po' Caterina… - hagenfire64 : RT @rumba_magica: E che li ha persi per totale incuria di chi l'ha avuta, prima di buttarla via come un pezzo di carta. Tra un po' Caterina… - Penombra_90 : RT @rumba_magica: E che li ha persi per totale incuria di chi l'ha avuta, prima di buttarla via come un pezzo di carta. Tra un po' Caterina… - caterina_manzi : RT @MaleficoRojo: Il paese ritrova serietà e sobrietà con #Draghi, si cerca di formare un nuovo governo e chi arriva? #Grillo - caterina_manzi : RT @AlessiaCappello: “Non seguite i sondaggi o la voce più forte del momento. Seguite le vostre idee,abbiate il coraggio di combattere per… -