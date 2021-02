Casaleggio a Roma con Grillo | «Sul governo Draghi voteranno gli iscritti su Rousseau»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarca anche il presidente dell’associazione. Sul fronte delle consultazioni, oggi è il giorno dei partiti che più si sono spesi per: Italia viva, Pd e Forza Italia. Nel pomeriggio anche l’incontro del presidente incaricato con l’unico partito che al momento voterà sicuramente no a: Fratelli d’Italia

Ma l'arrivo di Beppe Grillo e Davidesignifica che è l'ora delle scelte. E a quanto risulta dalle indiscrezioni che circolano nel M5s il presidente dell'associazione Rousseau ...10.15 M5S, Grillo eIl presidente dell'associazione Rousseau e figlio del fondatore del Movimento, Davide, è a. E' quanto si apprende da fonti del Movimento 5 stelle. Sarebbe in arrivo ...Il figlio del fondatore del M5s a Roma insieme a Beppe Grillo per decidere come fare di fronte alla prospettiva del governo Draghi ...Con l’arrivo dei big a Roma, da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo e Davide Casaleggio, entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che ha trascorso un’altra nottata nel buen ...