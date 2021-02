ATP Melbourne 1 2021: Jannik Sinner soffre un set ma poi supera Aljaz Bedene negli ottavi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli ottavi di finale del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, promuovono l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del seeding, che supera lo sloveno Aljaz Bedene, testa di serie numero 13, con il punteggio di 7-6 (6) 6-2 in un’ora e trentacinque minuti ed ai quarti se la vedrà con il vincente del match tra il serbo Miomir Kecmanovic e Salvatore Caruso. Nel primo set si assiste al dominio dei servizi, con lo sloveno che non si fa mai trascinare ai vantaggi dall’azzurro, mentre Sinner concede palla break sia nel terzo che nel settimo game, ma in entrambi i casi dal 30-40 infila tre punti e tiene la battuta. Si arriva così al tie break e l’azzurro è il primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Glidi finale del torneo ATP1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a, in Australia, promuovono l’azzurro, numero 4 del seeding, chelo sloveno, testa di serie numero 13, con il punteggio di 7-6 (6) 6-2 in un’ora e trentacinque minuti ed ai quarti se la vedrà con il vincente del match tra il serbo Miomir Kecmanovic e Salvatore Caruso. Nel primo set si assiste al dominio dei servizi, con lo sloveno che non si fa mai trascinare ai vantaggi dall’azzurro, mentreconcede palla break sia nel terzo che nel settimo game, ma in entrambi i casi dal 30-40 infila tre punti e tiene la battuta. Si arriva così al tie break e l’azzurro è il primo ...

