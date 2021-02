Anche io sono su Clubhouse, per una volta non sono arrivato ultimo (Di venerdì 5 febbraio 2021) sono cinque mesi, quasi cinque mesi e mezzo che non esco da Milano. Non succede mai, non era mai successo fino a ora, non giurerei che non succederà più. Certo, in genere il periodo che va dalla fine delle vacanze di Natale a quelle estive mi vede, ci vede, me e la mia famiglia, stanziali in città, con quattro figli in età scolare la scuola è appunto un vincolo, più del lavoro, lo smart working esiste da ben prima del Covid19, ma a parte la costante presenza, da anni, del Festival, che mi ha visto scivolare per qualche giorno sulle sponde del Mar Ligure, c’erano le gite fuori porta, a volte Anche fuori regione, i viaggi di lavoro, questi tutti fuori regione, più in generale c’era la vita. Da che siamo sotto pandemia, parlo da fine febbraio dell’anno scorso, la faccenda è diventata più complicata, e non certo per questo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)cinque mesi, quasi cinque mesi e mezzo che non esco da Milano. Non succede mai, non era mai successo fino a ora, non giurerei che non succederà più. Certo, in genere il periodo che va dalla fine delle vacanze di Natale a quelle estive mi vede, ci vede, me e la mia famiglia, stanziali in città, con quattro figli in età scolare la scuola è appunto un vincolo, più del lavoro, lo smart working esiste da ben prima del Covid19, ma a parte la costante presenza, da anni, del Festival, che mi ha visto scivolare per qualche giorno sulle sponde del Mar Ligure, c’erano le gite fuori porta, a voltefuori regione, i viaggi di lavoro, questi tutti fuori regione, più in generale c’era la vita. Da che siamo sotto pandemia, parlo da fine febbraio dell’anno scorso, la faccenda è diventata più complicata, e non certo per questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche sono Oxfam/Emergency: monopoli big pharma, impossibile vaccino per tutti

Ma ci sono almeno altri 20 produttori di vaccini in India, cosi come molte altre aziende, sia nei ...modo da ingrandire la fabbricazione di vaccini sicuri ed efficaci e di prepararci a rispondere anche ...

"Draghi farà la sintesi programmatica. Non è tempo di 'contratti' di governo'

Ma dico ciò anche perché sono certo che Mario Draghi proporrà una sintesi programmatica aderente a esigenze e priorità dell'Italia. Un governo tecnico, è vero, potrebbe avere una maggioranza ...

#Coronavirus: 252 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest – il punto anche sulle vaccinazioni anti-Covid Azienda Usl Toscana nord ovest Come è cambiato il look degli uomini durante il 2020

Durante il 2020, anno di lockdown, di lavoro (e sport) da casa, molte cose sono cambiate. Vale anche per la moda maschile, che ha segnato una forte tendenza allo sportswear e al loungewear, l'abbiglia ...

RITRATTO - Dalla Bce a Chigi, 'Super Mario' pronto a salvare l'Italia

Mario Draghi non si è mai sottratto alle sfide, che si trattasse di salvare la reputazione di Bankitalia o l'euro. Adesso si prepara ad affrontare quella che potrebbe essere la sua missione più ardua.

