“Aggio perzo ‘o suonno” segna il ritorno di Neffa in featuring con Coez

A distanza di anni Neffa torna sulla scena della musica italiana con un brano in napoletano, un nuovo profilo su Instagram e la collaborazione con Coez. Neffa e Coez collaboreranno insieme per la prima volta. Ad annunciarlo sono stati proprio gli stessi artisti sui loro profili Instagram. Dapprima con una storia su Instagram, Coez ha comunicato che Neffa è ritornato su Instagram. In pochissimo tempo Neffa ha superato i quindici mila followers. In seguito, è stato lo stesso Coez a dare la notizia con un post sul suo Instagram. "Una volta un ragazzo commentò un mio post scrivendo: "Se @Neffaofficial e Coez facessero un feat a chi dei due spetterebbe fare il ritornello?" Il 12 febbraio lo saprete. "Aggio perzo 'o suonno"

