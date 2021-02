Yara, Massimo Bossetti revisione processo «solo una questione di tempo»: parla l’avvocato Salvagni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caso Yara Massimo Bossetti revisione processo: un obiettivo che oggi la difesa del muratore bergamasco condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate vede più vicino. La condanna definitiva all’ergastolo per Massimo Bossetti, pronunciata il 12 ottobre 2018 dalla Corte di Cassazione, sembrava essere stata l’ultimo atto di questa drammatica vicenda giudiziaria. Non è così per la difesa del carpentiere bergamasco, convinta di poter far riaprire il caso. Il 13 gennaio scorso, infatti, la Corte Suprema ha annullato con rinvio le ordinanze con cui il presidente della Corte d’Assise di Bergamo aveva respinto, dichiarandola inammissibile, la richiesta degli avvocati di Bossetti di accedere ai reperti dell’indagine. Massimo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caso: un obiettivo che oggi la difesa del muratore bergamasco condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate vede più vicino. La condanna definitiva all’ergastolo per, pronunciata il 12 ottobre 2018 dalla Corte di Cassazione, sembrava essere stata l’ultimo atto di questa drammatica vicenda giudiziaria. Non è così per la difesa del carpentiere bergamasco, convinta di poter far riaprire il caso. Il 13 gennaio scorso, infatti, la Corte Suprema ha annullato con rinvio le ordinanze con cui il presidente della Corte d’Assise di Bergamo aveva respinto, dichiarandola inammissibile, la richiesta degli avvocati didi accedere ai reperti dell’indagine....

RenzoCianchetti : RT @_DAGOSPIA_: MASSIMO BOSSETTI: NON SONO IGNOTO-1 E NON HO MAI VISTO YARA - L'AVVOCATO SPERA DI... - Rosskitty77 : RT @_DAGOSPIA_: MASSIMO BOSSETTI: NON SONO IGNOTO-1 E NON HO MAI VISTO YARA - L'AVVOCATO SPERA DI... - nieddupierpaolo : RT @_DAGOSPIA_: MASSIMO BOSSETTI: NON SONO IGNOTO-1 E NON HO MAI VISTO YARA - L'AVVOCATO SPERA DI... - _DAGOSPIA_ : MASSIMO BOSSETTI: NON SONO IGNOTO-1 E NON HO MAI VISTO YARA - L'AVVOCATO SPERA DI... - AgenziaOpinione : RADIO CUSANO CAMPUS * CASO YARA: MASSIMO BOSSETTI, « IO CONTINUO A CREDERE NELLA GIUSTIZIA, VOGLIO USCIRE DAL CARCE… -