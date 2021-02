(Di giovedì 4 febbraio 2021) Cambia l’accusa per la morte del 21enneDuarte, ucciso a calci e pugni lo scorso settembre a Colleferro. Dalla Procura non sarà piùpreterintenzionale, maagli indagati Marco e Gabriele, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La nuova accusa contestata dalla Procura è contenuta in una nuova ordinanza di custodia cautelare, che è stata notificata oggi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro ai quattro indagati, dopo le nuove indagini. La nuova ordinanza integra e modifica la misura cautelare emessa nel settembre scorso. Il provvedimento è frutto delle indagini compiute dai carabinieri attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, sommarie informazioni testimoniali e ...

OfficialASRoma : Oggi a Colleferro è stato svelato un grande murale raffigurante Willy Monteiro ?? L’opera, voluta dall'#ASRoma in… - lucabattanta : RT @Adnkronos: #WillyMonteiro, ai fratelli #Bianchi contestato l'omicidio volontario - mery_claire91 : RT @OfficialASRoma: Oggi a Colleferro è stato svelato un grande murale raffigurante Willy Monteiro ?? L’opera, voluta dall'#ASRoma in coll… - Tele_Nicosia : Willy Monteiro, ai fratelli Bianchi contestato l'omicidio volontario - Italia_Notizie : Omicidio Willy Monteiro Duarte, ai fratelli Bianchi contestato l'omicidio volontario -

Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi , accusati di aver pestato a morte il 21enneDuarte fuori da un locale di Colleferro (Roma). La Procura di Velletri contesta ai due il reato di omicidio volontario e non più quello di omicidio preterintenzionale. La stessa accusa ...... per la Procura di Velletri non si tratta più di omicidio preterintenzionale Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio a morte del 21enne...Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Tutti gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere Willy, ma colpendolo ripetuta ...Contestato omicidio volontario ai fratelli Bianchi per la morte di Willy Monteiro, ucciso all'esterno di un locale di Colleferro ...