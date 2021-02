Vicenza, traffico di cocaina dal Sud America: 12 arresti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone gravate da indizi di colpevolezza di traffico di stupefacenti, in particolare dell’importazione di ingenti quantitativi di cocaina da Sud America. L’operazione, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, ha luogo prevalentemente in provincia di Vicenza, ove risiedono molti degli indagati destinatari delle misure cautelari, mentre altri si trovavano, al momento dell’esecuzione dei provvedimenti, in provincia di Reggio Calabria, ad Africo, ed in provincia di Trento. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia di Venezia, sono state eseguite ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone gravate da indizi di colpevolezza didi stupefacenti, in particolare dell’importazione di ingenti quantitativi dida Sud. L’operazione, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Nucleo di polizia economico finanziaria di, ha luogo prevalentemente in provincia di, ove risiedono molti degli indagati destinatari delle misure cautelari, mentre altri si trovavano, al momento dell’esecuzione dei provvedimenti, in provincia di Reggio Calabria, ad Africo, ed in provincia di Trento. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia di Venezia, sono state eseguite ...

