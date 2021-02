Via i senzatetto dal centro di Torino: sporcano e puzzano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Avete presente l’espressione “nascondere la polvere sotto il tappeto”? Che poi significa non affrontare un problema alla radice ma semplicemente occultarlo, nasconderlo. Questo e molto altro mi è venuto alla mente quando ho letto del blitz dei vigili urbani contro i senzatetto a Torino. Nel molto altro c’è prima di tutto il paragone con la New York di Rudolph Giuliani, il quale invitava a non fare l’elemosina agli homeless (là si chiamano così) e sanzionava penalmente chi la chiedeva. Nel molto altro c’è la considerazione di un sistema (chiamiamolo per quello che è, rispolveriamo un sostantivo nato col movimentismo ma sempre più attuale) a causa del quale i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e più numerosi. Nel molto altro – e nello specifico – c’è la considerazione di una giunta comunale a Torino che fu votata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Avete presente l’espressione “nascondere la polvere sotto il tappeto”? Che poi significa non affrontare un problema alla radice ma semplicemente occultarlo, nasconderlo. Questo e molto altro mi è venuto alla mente quando ho letto del blitz dei vigili urbani contro i. Nel molto altro c’è prima di tutto il paragone con la New York di Rudolph Giuliani, il quale invitava a non fare l’elemosina agli homeless (là si chiamano così) e sanzionava penalmente chi la chiedeva. Nel molto altro c’è la considerazione di un sistema (chiamiamolo per quello che è, rispolveriamo un sostantivo nato col movimentismo ma sempre più attuale) a causa del quale i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e più numerosi. Nel molto altro – e nello specifico – c’è la considerazione di una giunta comunale ache fu votata ...

