Vaccini in Campania, De Luca incontra i manager Asl: dal 10 febbraio tocca agli over 80, in arrivo 46 mila dosi (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Campania è in uno stato avanzato di somministrazione di Vaccini ai sanitari e come previsto tra il 10 e il 15 febbraio darà il via alle dosi per gli ultraottantenni. È quanto emerso dalla riunione che il presidente della Regione Campania ha tenuto oggi con i direttori generali delle Asl della Regione. Ogni direttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del proprio territorio e i numeri consentono la previsione del via libera alla prima fase della cittadinanza. Intanto da Pfizer la Campania ha appreso che all'inizio della prossima settimana verranno consegnate 46.000 dosi di vaccino, ci sarà un lieve calo nella settimana successiva e poi si riprenderà ai livelli intorno ai 45-50.000 Vaccini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

