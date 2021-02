Uomini e Donne: Maria De Filippi Smaschera un Cavaliere! (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata e le anticipazioni, preannunciano un grande colpo di scena. Pare infatti che Maria De Filippi abbia escogitato un piano per Smascherare un cavaliere. Scopriamo insieme cosa è successo! In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, è successo qualcosa di eclatante. Un vero e proprio colpo di scena, grazie all’astuzia di Maria De Filippi. La puntata è iniziata come al solito con Gemma Galgani al centro dello studio per parlare della frequentazione con la sua nuova conoscenza. La dama torinese infatti, ha iniziato a frequentare il cavaliere Maurizio. Non si tratta né del poeta né di Guerci – il suo ex – ma del signore con gli occhi azzurri, il quale sta conoscendo anche ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuova puntata diè stata registrata e le anticipazioni, preannunciano un grande colpo di scena. Pare infatti cheDeabbia escogitato un piano perre un cavaliere. Scopriamo insieme cosa è successo! In una delle ultime registrazioni di, è successo qualcosa di eclatante. Un vero e proprio colpo di scena, grazie all’astuzia diDe. La puntata è iniziata come al solito con Gemma Galgani al centro dello studio per parlare della frequentazione con la sua nuova conoscenza. La dama torinese infatti, ha iniziato a frequentare il cavaliere Maurizio. Non si tratta né del poeta né di Guerci – il suo ex – ma del signore con gli occhi azzurri, il quale sta conoscendo anche ...

