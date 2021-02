Uomini e Donne, Gemma perde il primo round con il nuovo corteggiatore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si apre un nuovo capitolo nell’affannata e affannosa ricerca di un partner da parte di Gemma Galgani, chiusa la storia con Maurizio Guerci si apre la vicenda di Maurizio P. e Maurizio G. ma il primo round con il nuovo corteggiatore il primo round non va come previsto: alla prima uscita la scarta e preferisce Maria. Dopo la brutta fine del rapporto con Maurizio Guerci, con tanto di accuse e rivendicazioni la Dama di Torino del Trono Over, Gemma Galgani, apre un nuovo capitolo della sua affannoso e a tratti affannata ricerca del partner. Due sono i corteggiatori in ballo, si tratta, strano caso del destino di Maurizio P. e Maurizio G. Ma mentre il primo ha già fatto breccia nel cuore ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si apre uncapitolo nell’affannata e affannosa ricerca di un partner da parte diGalgani, chiusa la storia con Maurizio Guerci si apre la vicenda di Maurizio P. e Maurizio G. ma ilcon ililnon va come previsto: alla prima uscita la scarta e preferisce Maria. Dopo la brutta fine del rapporto con Maurizio Guerci, con tanto di accuse e rivendicazioni la Dama di Torino del Trono Over,Galgani, apre uncapitolo della sua affannoso e a tratti affannata ricerca del partner. Due sono i corteggiatori in ballo, si tratta, strano caso del destino di Maurizio P. e Maurizio G. Ma mentre ilha già fatto breccia nel cuore ...

