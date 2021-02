Unicredit | gestione in perdita con forte rischio impennata crediti deteriorati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – La vigilanza della BCE ha mantenuto stabili i requisiti Srep delle banche, ovvero la misura dell’adeguatezza patrimoniale rispetto alladei rischi. Le banche mostrano, per ora, capacità di tenuta, ma permangono vulnerabilità in diverse aree, in particolare in relazione aldi credito – ha sottolineato la BCE – indicando che per il 2021 si focalizzerà prioritariamente sulladeldi credito, sulla solidità patrimoniale, sul modello di impresa e sulla governance.Il Presidente della vigilanza della BCE, Andrea Enria, ha lanciato un nuovo allarme sulla crescita degli NPL (non performing loans), indicando che a causa della crisi si è registrato un aumento improvviso dei, che ancora non sono del tutto emersi nei portafogli. Di ...