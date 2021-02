TLC | Commissione UE mette in mora Italia e altri 23 Stati

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 24membri, tra cui l’, per non aver recepito le nuove norme UE sulle telecomunicazioni. Il “Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”, entrato in vigore nel dicembre 2018 e che doveva essere recepito da ogni Paese entro dicembre 2020, punta a modernizzare il quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche allo scopo di offrire ai consumatori una maggiore scelta e rafforzare i loro diritti. Ad oggi solo la Grecia, l’Ungheria e la Finlandia hanno notificato allaUE di aver adottato tutte le misure necessarie per il recepimento della direttiva, dichiarando così di aver completato il recepimento. Laha quindi inviato lettere di costituzione in...

La Commissione ha quindi inviato lettere di costituzione in mora a Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia. Come previsto dal codice, nel dicembre 2020 la Commissione ha adottato gli atti legislativi per rafforzare la concorrenza, l'armonizzazione normativa e la parità di condizioni per tutti gli operatori.