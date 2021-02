Striscia | tapiro a Giuseppe Conte | l’ex premier su Renzi e Draghi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Valerio Staffelli consegna ildila Notizia al Presidente del Consiglio uscente: non mancano ironia e le parole sula notizia (fonte foto: Facebook, @) –(fonte foto: GettyImages)Non smette di far compagnia ai tantissimi telespettatori e allietare le serate del pubblico televisivo,la Notizia, il popolare ed amatissimo tg satirico dal grande successo: un nuovoche stavolta viene consegnato al Presidente del Consiglio uscente. Chi segue il programma da tempo e con costanza, sa bene cheè un format ...

fanpage : Striscia La Notizia consegna il tapiro d'oro a #Conte - Striscia : Doppio Tapiro d'oro questa sera a #Striscia! @VStaffelli ha intercettato #Conte fuori da Palazzo Chigi - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Un Tapiro d'oro anche per Giuseppe Conte?? - Notiziedi_it : Conte e Casalino ricevono il tapiro di Striscia: le risposte su Draghi e… sul GF Vip - annaros70527446 : RT @Striscia: Sognavano il Conte-ter e invece si sono beccati il doppio Tapiro d'oro. Stasera vedremo la consegna a Giuseppe Conte e Rocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia tapiro

Giuseppe Conte intercettato dala Notizia . Il premier uscente si avvia a lasciare Palazzo Chigi. Al suo posto, almeno per ...Staffelli ha voluto omaggiare l'avvocato del popolo con und'......Conte e Rocco Casalino sono finiti nelle grinfie di Valerio Staffelli che li ha intercettati per consegnargli lo storico 'trofeo' dila notizia. L'ormai ex premier ha accettato ile ...Inoltre, precisa che il libro 'Il portavoce', che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e promette: 'Mai al Grande Fratello Vip'. (Adnkronos). Valerio Staffelli di 'Striscia la notizia' conseg ...Valerio Staffelli e il tapiro di Striscia la Notizia al Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte: ironia e le parole su Renzi e Draghi ...