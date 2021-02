Sindaco Bussi | Consiglio do Stato confermi bonifica discariche

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Pescara - "Siamo a zero sul fronte della. Non c'è come dice qualcuno, nessuna opera di. Si sta solo provvedendo con l'opera di messa in sicurezza con il capping, ma ad oggi non c'è un progetto di, e l'auspicio è che con un pronunciamento favorevole deldi, il Ministero firmi il contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori". Lo afferma salvatore lagatta,disul Tirini in merito alla situazione relativa alla megadiscarica dei veleni Montedison. Ildiesaminerà il prossimo 11 febbraio il ricorso di Edison sulla sentenza del Tar Abruzzo che ha sanzionato il Ministero dell'Ambiente dopo che questo aveva annullato in autotutela il bando vinto dalla Dec Deme per ...