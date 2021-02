Simone Izzotti | tragico decesso | investito in bici da un furgone

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Morto a 37 anni , il giovane del teramano era molto noto in zona. Dramma della strada nelle scorse ore in Abruzzo: un 37enne,, è morto al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Classe 1984, di Torricella Sicura, autista di pullman, il giovane era L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ciclista muore a 37 anni. Simone Izzotti, di Torricella Sicura, autista di pullman, era uscito questa mattina con la sua mountain bike per una passeggiata quando attorno alle 9,50 sulla strada provinciale 48, a un...