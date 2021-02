Serie C-Girone C, il Potenza esonera Capuano: tra i possibili successori un ex tecnico del Palermo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ezio Capuano non è più l'allenatore del Potenza. Il tecnico campano, subentrato alla guida della squadra a Mario Somma dopo 7 giornate dall'inizio del campionato di Serie C-Girone C, è stato sollevato questa mattina dall'incarico: fatale la sconfitta per 1-0 contro la Casertana rimediata nella giornata di ieri.Serie C , Girone C: il Bari asfalta l’Avellino, Catania corsaro a Potenza. La Turris ferma la Ternana. Risultati e classificaTra i possibili successori di Capuano, l'ex allenatore del Padova Salvatore Sullo e Giuseppe Sannino, reduce dall'esperienza ungherese con l'Honved. Più defilata, invece, la candidatura di Fabio Gallo, che nella scorsa stagione ha guidato la Ternana. Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ezionon è più l'allenatore del. Ilcampano, subentrato alla guida della squadra a Mario Somma dopo 7 giornate dall'inizio del campionato diC-C, è stato sollevato questa mattina dall'incarico: fatale la sconfitta per 1-0 contro la Casertana rimediata nella giornata di ieri.C ,C: il Bari asfalta l’Avellino, Catania corsaro a. La Turris ferma la Ternana. Risultati e classificaTra idi, l'ex allenatore del Padova Salvatore Sullo e Giuseppe Sannino, reduce dall'esperienza ungherese con l'Honved. Più defilata, invece, la candidatura di Fabio Gallo, che nella scorsa stagione ha guidato la Ternana.

Mediagol : #SerieC-Girone C, il Potenza esonera Capuano: tra i possibili successori un ex tecnico del Palermo - dimitripetta : Sarà un arbitro di Pinerolo a dirigere la 2^ gara del girone di ritorno della Serie A 2020/21: ad un girone esatto… - AstroKay_ : @ElsioAudino @beppet81 @gippu1 ma 2 partite cosa c’entrano con la statistica dei rigori dati e non dati, quando il… - NicBagnoli : @FBiasin Serie C girone B, e non ne esci più - IlMostardino : #SerieC, l'avversario del #Carpi (un girone dopo): focus sul #Fano. #Precedenti: 23 aprile 2011, vittoria biancoros… -