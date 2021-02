Sanremo 2021, il CTS ha approvato il protocollo Rai: cosa prevede (Di giovedì 4 febbraio 2021) Buone notizie per Amadeus: il rigoroso elenco di regole anti Covid-19 è stato promosso dal Comitato Tecnico Scientifico L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Buone notizie per Amadeus: il rigoroso elenco di regole anti Covid-19 è stato promosso dal Comitato Tecnico Scientifico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - repubblica : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin sulle note di 'Perdono' - RaiRadio2 : «È sempre un momento di grande responsabilità dirigere l’Orchestra del Festival di @SanremoRai, anche dopo più di 2… - rockolpoprock : Sanremo 2021, via libera del Cts. Le reazioni dei discografici - TV7Benevento : Sanremo 2021, ok Cts a festival blindato e senza pubblico... -