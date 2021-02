Salvini: "Non ho pregiudizi su Draghi, ma basta tecnici" (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Su Draghi nessun pregiudizio, ma come si fa a rispondere adesso? Vediamo che idee ha, che squadra per realizzarle e in che tempi. Certo, ridare la parola agli italiani resta la via maestra" Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista a La Stampa. Salvini spiega che "il centrodestra è compatto e continuerà a muoversi come ha fatto finora: tutto insieme. E comunque ci vuole un governo politico, basta con i tecnici". "E' chiaro che anche nel centrodestra ci sono idee diverse. Pero' da settimane lavoro per tenerlo insieme e se abbiamo mandato a casa Conte è anche grazie alla nostra compattezza. Io sono il segretario del primo partito della coalizione e del Paese e ai miei alleati ho detto: andiamo ad ascoltare quel che Draghi ci dirà, valutiamo e ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Sunessuno, ma come si fa a rispondere adesso? Vediamo che idee ha, che squadra per realizzarle e in che tempi. Certo, ridare la parola agli italiani resta la via maestra" Cosi' il leader della Lega Matteoin un'intervista a La Stampa.spiega che "il centrodestra è compatto e continuerà a muoversi come ha fatto finora: tutto insieme. E comunque ci vuole un governo politico,con i". "E' chiaro che anche nel centrodestra ci sono idee diverse. Pero' da settimane lavoro per tenerlo insieme e se abbiamo mandato a casa Conte è anche grazie alla nostra compattezza. Io sono il segretario del primo partito della coalizione e del Paese e ai miei alleati ho detto: andiamo ad ascoltare quel checi dirà, valutiamo e ...

matteosalvinimi : #Salvini: Al tavolo con Draghi non mi siederò per cercare poltrone. Voglio capire che idea ci sia su taglio delle t… - chedisagio : Verrà travolto anche lui, ma va detto che @matteorenzi in due anni ridotto all'irrilevanza sia la Lega di Salvini s… - fabiochiusi : A Otto e Mezzo, Salvini non riesce a dire che si vaccinerà, pur se la domanda gli viene posta più volte. Dice che… - the_mindflayer : RT @masaccio_: Buona parte dei commentatori politici liberal italiani ha sempre preferito B., Salvini e Meloni al Movimento Cinque Stelle,… - ringetto65 : RT @GarauSilvana: #Salvini per non fare brutta figura con i suoi elettori aspetta fino all'ultimo a dire cosa vuole fare. Spera che #Govern… -