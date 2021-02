Roma, 17enne suicida: dopo due anni indagato un professore. 'Lo derideva e umiliava' (Di giovedì 4 febbraio 2021) A quasi due anni dal suicidio di un 17enne a Roma , c'è un indagato : si tratta di un professore del liceo frequentato dal ragazzo che, nel luglio 2019, si era ucciso impiccandosi con una corda in un ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) A quasi duedal suicidio di un, c'è un: si tratta di undel liceo frequentato dal ragazzo che, nel luglio 2019, si era ucciso impiccandosi con una corda in un ...

leggoit : Roma, 17enne suicida: dopo due anni indagato un professore. «Lo derideva e umiliava» - MassimoChiaram7 : RT @Adnkronos: Roma, 17enne suicida. Professore indagato - Adnkronos : Roma, 17enne suicida. Professore indagato - francobus100 : Prof indagato per istigazione al suicidio: un suo ex alunno 17enne si tolse la vita - GermandoGermano : Devi morire per il rimorso, pezzo di merda! -