Ragazzina 15enne abusata al cimitero mentre è dalla mamma morta da poco (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una bruttissima notizia arriva da Milano, in particolare da Buccinasco, Comune che fa parte della Città Metropolitana del capoluogo lombardo. Purtroppo il tema della violenza contro le donne è sempre presente e gli episodi sono davvero numerosi. In questo caso la vicenda risale al 2020. Una ragazza di 15 anni ha da poco perso la madre e si reca al cimitero di Buccinasco per andarla a trovare. La 15enne si reca molto spesso a pregare e portare i fiori sulla tomba della madre. E proprio nel cimitero inizia ad essere l’obiettivo del custode, 63enne, del cimitero. L’uomo la molesta e lo fa per diverso tempo. Alla fine la ragazza trova finalmente il coraggio di denunciare.



