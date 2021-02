Primo trapianto al mondo simultaneo di volto e mani

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Joe DiMeo, 22 anni, è iluomo ala essersi sottoposto con successo a undi faccia e. Il ragazzo, originario del New Jersey, aveva ustioni di terzo grado su oltre l'80% del corpo dopo un grave incidente d'auto. È rimasto mesi in ospedale, tra reparto ustionati e coma farmacologico indotto ora, dice, ha avuto una seconda possibilità, e ha ringraziato i medici del NYU Langone Health, che hanno effettuato la procedura pionieristica usando lee il tessuto facciale di un donatore morto accuratamente rimossi e sostituiti con protesi stampate in 3D. Un intervento complicato, durato circa 23 ore, lo scorso agosto, e che ha coinun team di 96 operatori sanitari guidati dal prof. Eduardo Rodriguez. Prima di Joe altri due trapianti ...

Davvero incredibile la storia di Joe Dimeo, un 22enne americano che ha subito un delicatissimodi viso e mani,caso al mond o, dopo un terribile incidente stradale. Come raccontato dal sito Dagospia, a sei mesi dall'operazione Joe Dimeo sta imparando di nuovo a ridere, chiudere ...