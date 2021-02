“Non dovevate mostrare quella scena!”. Il lutto di Dayane Mello, telespettatori infuriati per la scelta del GF Vip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si continua a parlare del tragico lutto che ha colpito Dayane Mello, concorrente e finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lucas, il fratello della prima finalista della quinta edizione del reality show è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Anche Alfonso Signorini ha raggiunto Dayane nella Casa per darle conforto. L’incontro è avvenuto “a porte chiuse” ma poi lei ha raccontato agli altri quanto accaduto nella stanza degli abbracci. “Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si continua a parlare del tragicoche ha colpito, concorrente e finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lucas, il fratello della prima finalista della quinta edizione del reality show è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Anche Alfonso Signorini ha raggiuntonella Casa per darle conforto. L’incontro è avvenuto “a porte chiuse” ma poi lei ha raccontato agli altri quanto accaduto nella stanza degli abbracci. “Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui ...

gabrieppe5stars : RT @matteo_melloni: @GiovanniToti Proprio un twitt da 'Bosco di Rogoredo'. E dire che se non ci fosse stato Conte, a Genova, ancora le mace… - angelo_moda : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @vitocrimi @ettore_licheri @crippa5stelle 'Dovevate cambiare il mondo è invece il mond… - NostalgicoIl : @borghi_claudio Onorevole,dovevate dire NO anche allo scostamento di bilancio La “guerra”contro qualsiasi cosa impe… - Frances47226166 : RT @gabelmanu: Avete giocato a scacchi senza guardare la scacchiera, avete negoziato su tutto e avete perso ! DOVEVATE RICATTARE NON MEDIAR… - FrancaMassi : @mariamacina @GioielloEgidio Lo sa che vi ritrovate con i 5s? No, perché siete convinti di averli eliminati ma loro… -