Napoli, Mertens rientra nel weekend: con la Juventus sarà in tribuna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dries Mertens è tornato in Belgio per ristabilirsi dal problema al caviglia. Presto tornerà in Italia, vuole stare vicino alla squadra in vista del big match contro la Juventus I problemi alla caviglia non lasciano in pace Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, contro lo Spezia, ha avuto un riacutizzarsi del problema che lo aveva già fermato a dicembre a San Siro con l’Inter e per questo motivo è tornato in Belgio per curarsi nella clinica di Anversa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga dovrebbe rientrare in Italia in questo weekend ma sarà solo in tribuna il prossimo 13 febbraio quando il Napoli affronterà al Maradona la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Driesè tornato in Belgio per ristabilirsi dal problema al caviglia. Presto tornerà in Italia, vuole stare vicino alla squadra in vista del big match contro laI problemi alla caviglia non lasciano in pace Dries. L’attaccante del, contro lo Spezia, ha avuto un riacutizzarsi del problema che lo aveva già fermato a dicembre a San Siro con l’Inter e per questo motivo è tornato in Belgio per curarsi nella clinica di Anversa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga dovrebbere in Italia in questomasolo inil prossimo 13 febbraio quando ilaffronterà al Maradona la. Leggi su Calcionews24.com

mirkocalemme : L'#Atalanta ha sbattuto sul catenaccio di un #Napoli in crisi prima di tutto fisica. #Osimhen non è nemmeno al 50%,… - infoitsport : Mertens, che spavento: il jet sul quale volava l'attaccante del Napoli è uscito fuori pista - Diego31883 : 'Il Napoli con Mertens e Osimhen dava spettacolo'. Io con Osimhen e Mertens ricordo partite orribili giocate contr… - Alessandrolux : Napoli: Grande spavento per D.Mertens - Alessandrolux : Napoli: Grande spavento per D.Mertens - -