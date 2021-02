Mezzocorona, frana nella notte: via libera al rientro a casa per le due famiglie evacuate (Di giovedì 4 febbraio 2021) frana Monte Mezzocorona Potranno tornare nelle loro case le due famiglie evacuate nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio a Mezzocorona, dopo la caduta di massi avvenuta dal Monte. Il ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 4 febbraio 2021)MontePotranno tornare nelle loro case le duetra mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio a, dopo la caduta di massi avvenuta dal Monte. Il ...

