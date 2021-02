Meloni attacca Salvini: 'Non voterò la fiducia a Draghi, a lui Pd e la Boldrini vanno bene?' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al momento sola contro tutti. Sola nel centro - destra a dire no a Draghi e, ovviamente, contro l'ex maggioranza che sosteneva il Conte - bis. Ma, nella logia dello scontro fratricida tra estremisti ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al momento sola contro tutti. Sola nel centro - destra a dire no ae, ovviamente, contro l'ex maggioranza che sosteneva il Conte - bis. Ma, nella logia dello scontro fratricida tra estremisti ...

globalistIT : Che accadrà? Per la missina di una volta avere l'esclusive delle urla indignate significherebbe guadagnare consensi… - DeganisFabrizio : RT @Angela300564201: Meloni attacca ancora Mattarella: 'Non siamo una democrazia di serie B, il popolo ha il diritto al voto' - tiber_h : RT @Angela300564201: Meloni attacca ancora Mattarella: 'Non siamo una democrazia di serie B, il popolo ha il diritto al voto' - Angela300564201 : Meloni attacca ancora Mattarella: 'Non siamo una democrazia di serie B, il popolo ha il diritto al voto' - infoitinterno : Meloni attacca ancora Mattarella | ' Non siamo una democrazia di serie B | il popolo ha il diritto al voto' -