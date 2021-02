Lotta al virus e ripresa | l’agenda di Draghi in due minuti

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi ha già dato l’agenda del suo governo. Lo ha fatto in meno di due minuti appena uscito dall’incontro contro il presidente della Repubblica che gli ha dato l’incarico per formare il governo. Ha accettato con riserva come da tradizione, ma ha dettato il programma chiaramente: «Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese». Questo sul breve termine, a lungo termine invece: «il futuro delle giovani generazioni e il rafforzamento della coesione sociale».

Ultime Notizie dalla rete : Lotta virus

...c'è la possibilità di un'incidenza ' molta alta ' di reinfezioni se le nuovi varianti del virus diventano dominanti: ha detto Anthony Fauci, i l consigliere speciale del presidente Biden sulla lotta contro il virus... in occasione della Giornata Mondiale, per evidenziare l'impegno di ognuno nella lotta contro la pandemia. E, in alcune Regioni, il personale, che durante la prima ondata del virus era stato riconvertito a supporto della lotta...