Lotito e De Laurentiis contro i Fondi, proprio loro che hanno pagato gli stipendi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Repubblica affronta oggi il tema dei Fondi legati alla Lega Serie A. È prevista per oggi infatti la riunione per votare per decidere se dare il via all’Operazione Project Goal che prevede la creazione di una media company e la cessione del 10% a Cvc, Advent e Fsi per 1,7 miliardi di euro. Non tutti però sono convinti di voler portare avanti l’operazione fortemente voluta dal presidente Del Pino, alcuni vorrebbero avere maggiore tempo e rimandare tutto a lunedì, tra questi anche il presidente della Juve Andrea Agnelli I Fondi d’investimento vogliono fra l’altro la garanzia che non ci siano fuoriuscite dalla Serie A, ossia che società non lascino per andare a giocare una specie di Nba europea e hanno posto una “clausola Superlega”. Ma su questo e altri punti Agnelli chiede correzioni. Mail fronte del No è guidato sicuramente da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Repubblica affronta oggi il tema deilegati alla Lega Serie A. È prevista per oggi infatti la riunione per votare per decidere se dare il via all’Operazione Project Goal che prevede la creazione di una media company e la cessione del 10% a Cvc, Advent e Fsi per 1,7 miliardi di euro. Non tutti però sono convinti di voler portare avanti l’operazione fortemente voluta dal presidente Del Pino, alcuni vorrebbero avere maggiore tempo e rimandare tutto a lunedì, tra questi anche il presidente della Juve Andrea Agnelli Id’investimento vogliono fra l’altro la garanzia che non ci siano fuoriuscite dalla Serie A, ossia che società non lascino per andare a giocare una specie di Nba europea eposto una “clausola Superlega”. Ma su questo e altri punti Agnelli chiede correzioni. Mail fronte del No è guidato sicuramente da ...

napolista : #Lotito e #DeLaurentiis contro i Fondi, proprio loro che hanno pagato gli stipendi Repubblica spiega che non è un… - napolista : Il Fatto presenta #ProjectGoal: la #SerieA, alla canna del gas, si vende ai fondi esteri In cambio di un “prestito”… - ROI05841958 : @CalcioFinanza Nell'articolo c'è scritto chiaramente che a non voler i fondi è Lotito, il quale vorrebbe convincere… - 123Prova2 : @ilLamecus Che c'entra De Laurentiis che peraltro è al fianco di Lotito in lega. Prima di De Laurentiis ce ne sono… - areanapoliit : De Laurentiis si allea con Lotito? I due patron hanno una missione da compiere -