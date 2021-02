L’Oms indaga sul virus a Wuhan: “Nato in laboratorio? Scenario da film” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli esperti delL’Oms sono a Wuhan, in Cina, dove stanno indagando sulla possibile nascita del covid in un laboratorio locale. Ipotesi, tuttavia, che sembra perdere di credibilità, stando a quanto sostenuto dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. “Il covid Nato in laboratorio? La tesi della fuga è uno Scenario da film“, ha dichiarato Peter Ben Embarek in un’intervista all’Afp, “se iniziamo a seguire e dare la caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte. Bisogna seguire la scienza e i fatti“. L’obiettivo dichiarato è fornire risposte chiare e precise sull’origine del virus che ha causato una pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli esperti delsono a, in Cina, dove stannondo sulla possibile nascita del covid in unlocale. Ipotesi, tuttavia, che sembra perdere di credibilità, stando a quanto sostenuto dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. “Il covidin? La tesi della fuga è unoda“, ha dichiarato Peter Ben Embarek in un’intervista all’Afp, “se iniziamo a seguire e dare la caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte. Bisogna seguire la scienza e i fatti“. L’obiettivo dichiarato è fornire risposte chiare e precise sull’origine delche ha causato una pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

