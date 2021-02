L’esclusione di I May Destroy You dai Golden Globes 2021 è uno schiaffo alla diversità (Di giovedì 4 febbraio 2021) Acclamata da pubblico e critica, che l’ha definita la serie dell’anno, I May Destroy You non è stata nominata ai Golden Globes 2021. Una pecca incredibile per uno show che ha saputo trattare il delicato tema della violenza sessuale con uno sguardo unico nel suo genere. Creata, scritta e interpretata da Michaela Coel, vincitrice di numerosi premi in passato per la commedia britannica Chewing Gum, I May Destroy You ha catturato l’attenzione internazionale in breve tempo, lasciando tutti a bocca aperta per la sua storia. Ma di cosa parla? La serie tv, ancora inedita in Italia (ma siamo certi che dopo le polemiche di questi giorni, non tarderà ad arrivare anche nel nostro Paese), segue la drammatica storia di Arabella, una star del Twitter, che cerca di affrontare le conseguenze di una notte brava in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Acclamata da pubblico e critica, che l’ha definita la serie dell’anno, I MayYou non è stata nominata ai. Una pecca incredibile per uno show che ha saputo trattare il delicato tema della violenza sessuale con uno sguardo unico nel suo genere. Creata, scritta e interpretata da Michaela Coel, vincitrice di numerosi premi in passato per la commedia britannica Chewing Gum, I MayYou ha catturato l’attenzione internazionale in breve tempo, lasciando tutti a bocca aperta per la sua storia. Ma di cosa parla? La serie tv, ancora inedita in Italia (ma siamo certi che dopo le polemiche di questi giorni, non tarderà ad arrivare anche nel nostro Paese), segue la drammatica storia di Arabella, una star del Twitter, che cerca di affrontare le conseguenze di una notte brava in ...

