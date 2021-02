Lazio, al via assunzione 100 nuovi autisti Cotral (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cotral continua ad investire sul personale con l’assunzione di 100 nuovi autisti. Grazie al via libera della Regione Lazio al piano delle assunzioni a partire dal mese di febbraio i nuovi conducenti entreranno in servizio progressivamente su tutte le direttrici del territorio regionale e saranno inseriti nell’organico aziendale attingendo alla graduatoria dell’ultimo bando di concorso che già ha permesso l’ingresso di 100 nuovi operatori di esercizio nel 2020. “Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid – dichiara la presidente Amalia Colaceci – Cotral garantisce al Lazio un servizio di mobilità indispensabile e guarda al proprio futuro con fiducia, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del proprio servizio. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021)continua ad investire sul personale con l’di 100. Grazie al via libera della Regioneal piano delle assunzioni a partire dal mese di febbraio iconducenti entreranno in servizio progressivamente su tutte le direttrici del territorio regionale e saranno inseriti nell’organico aziendale attingendo alla graduatoria dell’ultimo bando di concorso che già ha permesso l’ingresso di 100operatori di esercizio nel 2020. “Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid – dichiara la presidente Amalia Colaceci –garantisce alun servizio di mobilità indispensabile e guarda al proprio futuro con fiducia, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del proprio servizio. ...

