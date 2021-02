King Diamond | ecco le novità sul prossimo disco ‘The Institute’

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I fans dipossono cominciare a fare il countdown per il. Il cantante danese ha infatti annunciato ad una intervista con Shawn Crahan degli Slipknot importantisia sul fronteche su quello dei Mercyful Fate.non pubblica undi inediti dal 2007, dalGive me Your Soul…Please. Il nuovo lavoro The Institute, inizalmente pianificato per il 2020, sarà dato alle stampe il2021. Le migliori canzoni heavy metal per festeggiare il Natale, cosa dice del nuovoa proposto deldice: “Sto ...