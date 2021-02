Jacob Elordi e Kaia Gerber escono allo scoperto (Di giovedì 4 febbraio 2021) I due sono ufficialmente una coppia A fine 2020 si è iniziato a parlare, anche se da mesi si diceva di una nuova liaison, tra Kaia Gerber, modella e attrice e l’attore (celebre per la serie HBO “Euphoria”), Jacob Elordi. A parte qualche paparazzata e qualche rumors rimasto tale i due non hanno mai proferito parola. Nelle ultime ore non hanno detto nulla a riguardo – sia chiaro – ma hanno rotto il silenzio o almeno lo ha fatto Elordi, postando nelle Instagram stories, una foto in bianco e nero in costume da bagno. Uno scatto non nitido forse per “confondere” i propri fan, ma se Elordi non si vede bene la Modella con il suo fisico snello è chiaramente lei. Leggi anche:Kaia Gerber e Jacob Elordi stanno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) I due sono ufficialmente una coppia A fine 2020 si è iniziato a parlare, anche se da mesi si diceva di una nuova liaison, tra, modella e attrice e l’attore (celebre per la serie HBO “Euphoria”),. A parte qualche paparazzata e qualche rumors rimasto tale i due non hanno mai proferito parola. Nelle ultime ore non hanno detto nulla a riguardo – sia chiaro – ma hanno rotto il silenzio o almeno lo ha fatto, postando nelle Instagram stories, una foto in bianco e nero in costume da bagno. Uno scatto non nitido forse per “confondere” i propri fan, ma senon si vede bene la Modella con il suo fisico snello è chiaramente lei. Leggi anche:stanno ...

