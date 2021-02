Il giorno dopo le nomination ai Golden Globes 2021: che cosa si dice (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’era molta curiosità attorno alle nomination dei Golden Globes 2021, ovvero i premi assegnati dalla stampa estera a Hollywood, in un anno particolare per il mondo dell’intrattenimento: con le sale chiuse e gli streaming sempre più rampanti, la cerimonia si terrà il 28 febbraio, in modalità virtuale, proprio nella data che sarebbe dovuta essere quella degli Oscar, rimandati al 25 aprile e ancora in via di definizione. E come c’era da aspettarsi, in tempi così incerti e divisivi, anche le candidature per le sfere dorate stanno facendo parecchio discutere. Partiamo dalle note positive, innanzitutto dalle nomination per la miglior regia di un film: mai nella storia del Globe c’era stata più di una donna in questa categoria, ora invece sono tre (Emerald Fennell, Regina King e Chloé Zhao), portando con sé ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’era molta curiosità attorno alledei, ovvero i premi assegnati dalla stampa estera a Hollywood, in un anno particolare per il mondo dell’intrattenimento: con le sale chiuse e gli streaming sempre più rampanti, la cerimonia si terrà il 28 febbraio, in modalità virtuale, proprio nella data che sarebbe dovuta essere quella degli Oscar, rimandati al 25 aprile e ancora in via di definizione. E come c’era da aspettarsi, in tempi così incerti e divisivi, anche le candidature per le sfere dorate stanno facendo parecchio discutere. Partiamo dalle note positive, innanzitutto dalleper la miglior regia di un film: mai nella storia del Globe c’era stata più di una donna in questa categoria, ora invece sono tre (Emerald Fennell, Regina King e Chloé Zhao), portando con sé ...

channeldraw : Il 2 febbraio del 2016 feci questo disegno, quel giorno Giulio era solo un ragazzo scomparso. Il giorno dopo venne… - fleinaudi : Gli altri si eserciteranno in queste ore sulle ultime mosse politiche di @matteorenzi: i professionisti delle prev… - fattoquotidiano : IL NO DEI CINQUESTELLE Dipende di nuovo ancora da loro, che il giorno dopo la frana dei giallorosa cercano una via… - HFidanken : RT @erretti42: Il capolavoro dell’Innominabile: macerie ovunque, il Pd diviso, i 5Stelle in subbuglio pur nella contrarietà al governo tecn… - Giuggio72684862 : RT @erretti42: Il capolavoro dell’Innominabile: macerie ovunque, il Pd diviso, i 5Stelle in subbuglio pur nella contrarietà al governo tecn… -