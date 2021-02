I lupi stanno scendendo in collina e nelle aree di pianura

(Di giovedì 4 febbraio 2021) IL CASO Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, ha parlato di un vero e proprio allarme riguardo alla presenza deiin Piemonte, e in particolare nel nostro territorio: "I recenti ...

Anubi_Inpw : RT @Legambiente_Ch: Una bella notizia: ricordiamoci che i lupi si stanno riappropriando di spazi che già appartenevano loro. La presenza di… - Legambiente_Ch : Una bella notizia: ricordiamoci che i lupi si stanno riappropriando di spazi che già appartenevano loro. La presenz… - VinceMaielli : @ettoremaria Il problema che lupi stanno ripopolandosi mentre gli altri li studiano, forse, sui libri che nel 2021… - neochrry : gli uomini stanno prendendo sul serio questa storia dei sigma males vs alpha males............ la società si sta ev… - FutureBrain3 : I #grandicarnivori d'#Europa stanno riconquistando il proprio #habitatnaturale. Dopo essere giunti sulla soglia del… -

Ultime Notizie dalla rete : lupi stanno

Adnkronos

"Monitoriamo idal 1994. Oggi hanno ricolonizzato, oltre all'arco alpino piemontese, anche aree collinari e fasce fluviali di pianura. Un branco arriva ad avere un territorio di oltre 25 ......, rapaci, faine, cani e e gatti o qualsiasi altro carnivoro che possa nuocere alla selvaggina ... al contrario, reagire innanzi tutto informando le persone di comerealmente le cose così da ...Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, ha parlato di un vero e proprio allarme riguardo alla presenza dei lupi in Piemonte, e in particolare nel nostro territorio.Un giorno che i lupi hanno sbranato dieci pecore, e altrettanto avevano fatto tempo prima, Giacomo Nobili (foto) ha detto al babbo: "Non possiamo più tenere le pecore, né produrre i nostri formaggi pe ...