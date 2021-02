Governo, ora cosa farà Giuseppe Conte? (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ormai ex Premier rimarrà in politica o no? Giuseppe Conte, l’uomo dei dpcm e della crisi sanitaria dopo essersi dimesso non è più il Premier italiano. La domanda che molti si pongono è: cosa ne sarà di lui? Secondo l‘Adnkronos potrebbe riprendere la carriera accademica e tornare in Università a Firenze già per l’inizio del nuovo semestre. A dirlo è proprio il rettore dell’Ateneo Luigi Dei: “Il professore Giuseppe Conte ha portato il suo contributo al servizio del Paese e lo ha fatto con grande competenza e con una precisa statura morale. Ha svolto il suo compito di presidente del Consiglio al meglio, come gli ha sempre richiesto l’alto ruolo ricoperto”. Presso l‘Università di Firenze, Conte è infatti professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ormai ex Premier rimarrà in politica o no?, l’uomo dei dpcm e della crisi sanitaria dopo essersi dimesso non è più il Premier italiano. La domanda che molti si pongono è:ne sarà di lui? Secondo l‘Adnkronos potrebbe riprendere la carriera accademica e tornare in Università a Firenze già per l’inizio del nuovo semestre. A dirlo è proprio il rettore dell’Ateneo Luigi Dei: “Il professoreha portato il suo contributo al servizio del Paese e lo ha fatto con grande competenza e con una precisa statura morale. Ha svolto il suo compito di presidente del Consiglio al meglio, come gli ha sempre richiesto l’alto ruolo ricoperto”. Presso l‘Università di Firenze,è infatti professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze ...

