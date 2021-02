Gli Stati Uniti chiedono all’India di aprire un dialogo con i contadini (Di giovedì 4 febbraio 2021) La questione legata alle proteste dei contadini in seguito alle leggi sull’agricoltura del governo hanno dato inizio ad una crociata internazionale a favore dei lavoratori. Gli Stati Uniti hanno infatti chiesto a Narendra Modi di aprire un dialogo e di trovare una soluzione. Dallo scorso ottobre i contadini indiani si stanno mobilitando contro lo stato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) La questione legata alle proteste deiin seguito alle leggi sull’agricoltura del governo hanno dato inizio ad una crociata internazionale a favore dei lavoratori. Glihanno infatti chiesto a Narendra Modi diune di trovare una soluzione. Dallo scorso ottobre iindiani si stanno mobilitando contro lo stato

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - ItalyMFA : Soddisfazione dell'Italia per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa per l’este… - CottarelliCPI : Secondo un recente comunicato sono stati centrati tutti gli obiettivi minimi di utilizzo dei Fondi Europei. In real… - Reberebby215 : RT @SerendipityNY_: I ragazzi sono stati e sono tutt’ora preziosissimi, ma gli autori e in generale chiunque sia responsabile di questa pag… - lucaxx85 : @CIaudiaGiulia @carloalberto @copernicani @robertamilano @LivePaola @quinta @edocolombo @carlopiana… -