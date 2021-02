GF Vip, Dayane Mello scopre della morte del fratello: tutti in lacrime, chiesta la chiusura del programma (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da poche ore è trapelata la notizia circa la morte del fratello di Dayane Mello. La concorrente del GF Vip è stata messa al corrente della notizia e l’ha immediatamente divulgata a tutti i suoi compagni d’avventura. tutti sono rimasti assolutamente impietriti dinanzi le parole della protagonista e in molti sono scoppiati in lacrime. Sul web, intanto, è stata lanciata una proposta allo scopo di esortare la produzione di determinare l’immediata chiusura del programma. La produzione informa Dayane Mello della morte di suo fratello La morte del fratello 27enne di Dayane ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da poche ore è trapelata la notizia circa ladeldi. La concorrente del GF Vip è stata messa al correntenotizia e l’ha immediatamente divulgata ai suoi compagni d’avventura.sono rimasti assolutamente impietriti dinanzi le paroleprotagonista e in molti sono scoppiati in. Sul web, intanto, è stata lanciata una proposta allo scopo di esortare la produzione di determinare l’immediatadel. La produzione informadi suoLadel27enne di...

