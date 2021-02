Fedez chiede scusa a Francesca Michielin per Sanremo | mazzo di fiori e canzone

(Di giovedì 4 febbraio 2021)siconper aver spoilerato ladi2021 su Instagram. I due cantanti parteciperanno alla kermesse musicale in coppia, con laChiamami per nome. Ma il rapper ha commesso una gaffe che è quasi costata loro l’esclusione da, pubblicando qualche secondo del brano su Instagram. Le canzoni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

rtl1025 : ?? @Fedez chiede scusa con un mazzo di fiori a @francescacheeks dopo aver spoilerato su Instagram un estratto di… - Dorian221190 : RT @rtl1025: ?? @Fedez chiede scusa con un mazzo di fiori a @francescacheeks dopo aver spoilerato su Instagram un estratto di #ChiamamiPerNo… - raspa90 : RT @radiodeejay: Aveva messo a repentaglio la loro partecipazione al Festival @Fedez @francescacheeks - giornali_it : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin dopo la paura per l’esclusione da Sanremo 2021 #4febbraio… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? @Fedez chiede scusa con un mazzo di fiori a @francescacheeks dopo aver spoilerato su Instagram un estratto di #ChiamamiPerNo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez chiede

Perdono . Questa è la prima storia su Instagram di dopo qualche giorno di assenza a causa ... Leggi anche > Non solo una storia ma anche un post in cui si vedesorridente che prova a ...La Direzione Artistica del 71esimo Festival di Sanremo, con una nota, aveva però assolto il rapper: 'A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente ...Dopo aver rischiato l'espulsione dal Festival di Sanremo per aver pubblicato per sbaglio un brevissimo estratto della loro canzone su Instagram, Fedez chiede «perdono» a Francesca Michielin. E il vide ...Per errore il rapper aveva pubblicato su Instagram pochi secondi della canzone che la coppia porterà in gara alla kermesse musicale.