Dita Von Teese: mai stata abusata da Marilyn Manson (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dita Von Teese, la moglie del musicista Marilyn Manson, ha rotto il silenzio e ha risposto alle accuse di abusi contro suo marito. A partire dal 1° febbraio, la star di Westworld Evan Rachel Wood ha dichiarato pubblicamente che Manson l'ha maltrattata per anni. Le accuse di abuso al musicista Lunedì 1° febbraio la star di Westworld Evan Rachel Wood ha dichiarato pubblicamente che il musicista Marilyn Manson l'ha maltrattata per anni. Durante questa settimana, molte donne hanno dichiarato di avere avuto un'esperienza simile. Affermano di avere sofferto disturbi da stress post-traumatico, terrori notturni e disturbi ossessivo-compulsivi dopo la fine della relazione con il musicista. Marilyn Manson ha negato tutte le accuse.

