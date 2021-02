Dialoghi “strettamente” familiari

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Grande partecipazione per l’incontro streaming con il tenore Daniele Lettieri e il pianista Carmine Rosolia. Scelte raffinate quelle del duo che ha mostrato un tenore a tutto tondo dal più amato repertorio lirico a quello sacro, fino alla romanza da salotto Di Olga Chieffi Un “In prima fila…..” musicalmente colloquiale, quello che si è svolto ieri sera con il tenore Daniele Lettieri e il suo pianista di fiducia Carmine Rosolia, in streaming sui canali social del nostro quotidiano. Un appuntamento, quello del giovedì, nato per continuare ad avere un filo diretto con i protagonisti del palcoscenico, sia esso musicale o teatrale, cercando di alleviare la nostalgia del luogo e degli spettacoli che eravamo abituati a frequentare. Daniele Lettieri e Carmine Rosolia, formano un duo nato tra le mura del conservatorio, che li ha visti crescere umanamente e musicalmente insieme, in quella ferace ...