Dayane Mello, arriva la verità sulla morte del fratello Lucas. Chi era e cosa è successo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Proprio nella scorsa giornata è pervenuta la notizia del terribile lutto avvenuto per Dayane Mello, la modella brasiliana prima finalista del Grande fratello Vip di quest'anno. Ad aver lasciato questo mondo è stato proprio il fratello più piccolo della gieffina, Lucas Mello, strappato prematuramente a 27 anni. Il fatto, come era intuibile, ha assunto dei connotati ben più gravi. Proprio perché all'interno delle mura del GF Vip, la modella ne è venuta a conoscenza in lieve ritardo. La notizia ha sconvolto totalmente Dayane Mello, che tuttavia ha ricevuto solidale vicinanza e affetto da parte degli inquilini e degli ex concorrenti, inclusi coloro con cui aveva avuto degli scontri. Non bastano mai in certi casi le parole di cordoglio a lenire il ...

