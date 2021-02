Daniela Preziosi, chi è la giornalista: carriera e curiosità (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cosa sapere su Daniela Preziosi, chi è la giornalista lanciata da Radio2 e poi dal Manifesto: carriera e curiosità. (screenshot video)Daniela Preziosi, cronista politica e quindi inviata parlamentare del Manifesto, si occupa delle vicende politiche italiane seguendo in particolare il percorso della sinistra, sin dagli anni Novanta. Conduttrice radiofonica su Radio2 e autrice di documentari, la giornalista è laureata in Lettere. Leggi anche –> Ornella Vanoni, il dramma degli aborti: “Un figlio perso con Gino Paoli” La sua fu una tesi sull’editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, durante gli anni dell’Università si avvicina ai movimenti studenteschi dell’epoca e negli anni non perde mai di vista il faro dell’equità ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cosa sapere su, chi è lalanciata da Radio2 e poi dal Manifesto:. (screenshot video), cronista politica e quindi inviata parlamentare del Manifesto, si occupa delle vicende politiche italiane seguendo in particolare il percorso della sinistra, sin dagli anni Novanta. Conduttrice radiofonica su Radio2 e autrice di documentari, laè laureata in Lettere. Leggi anche –> Ornella Vanoni, il dramma degli aborti: “Un figlio perso con Gino Paoli” La sua fu una tesi sull’editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, durante gli anni dell’Università si avvicina ai movimenti studenteschi dell’epoca e negli anni non perde mai di vista il faro dell’equità ...

