Conferenza stampa Prandelli | «Ribery ha avuto un problemino | lo valuteremo domani»

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Le sue parole Ribery – «La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina». INTER – «È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati. Tutti vorrebbero giocare partite così ed essere all'altezza. Mi auguro che la squadra possa aver recepito questo». PRESTAZIONI – «Le prestazioni sono ...

Per Thomas Tuchel stasera alle 21 sarà il primo derby di Londra contro il Tottenham . In conferenza stampa il neo allenatore del Chelsea però è sembrato rilassato e ha provato a stemperare la tensione: 'Cosa mangio quando voglio festeggiare dopo una vittoria? Amo la pizza e gli spaghetti ...

Commenta per primo Joshua Zirkzee, nuovo attaccante del Parma , nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato dei suo modelli: 'Ho imparato tantissimo da Lewandowski, ho sempre guardato con grande attenzione ai suoi tocchi, le sue mosse e ho sempre cercato di ...

Lecce - Ascoli è una delle partite in programma per la ventunesima giornata di Serie B. Oggi si sono tenute le conferenze stampa, clicca qui!

Dopodiché, Giuseppe Conte sarà un uomo libero da ogni impegno istituzionale e, finito il trasloco, potrà tornare al suo lavoro da professore universitario. Ora che il mandato governativo si avvia alla ...

