Chelsea, Tuchel: “Non bevo alcol, ma se battiamo il Tottenham mi faccio un gin tonic” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Tottenham, valido per la ventiduesima giornata di Premier League 2020/2021. “Se vinciamo prometto di farmi un gin tonic. Sono praticamente astemio, ma credo che ci divertiremmo comunque – ha spiegato il tedesco, che poi ha aggiunto – E’ molto difficile essere vegetariano, specialmente in alcuni giorni. A volte mi dimentico di esserlo quando vedo un piatto di pasta alla bolognese. Vi divertirete molto con me“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tecnico delThomasè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il, valido per la ventiduesima giornata di Premier League 2020/2021. “Se vinciamo prometto di farmi un gin. Sono praticamente astemio, ma credo che ci divertiremmo comunque – ha spiegato il tedesco, che poi ha aggiunto – E’ molto difficile essere vegetariano, specialmente in alcuni giorni. A volte mi dimentico di esserlo quando vedo un piatto di pasta alla bolognese. Vi divertirete molto con me“. SportFace.

