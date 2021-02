Cessione Spezia, il sindaco: «Passione e orgoglio non sono in vendita» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, ha detto la sua in merito alla Cessione del club al fondo americano Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, ha detto la sua in merito alla trattativa per la Cessione del club che, secondo indiscrezioni, sarebbe finita nel mirino di un fondo di investimenti americano e dell’attuale presidente del Burnley, Alan Pace. «La finanza ormai governa il calcio purtroppo, ma la maglia bianca vale più di tutto: la Passione e l’orgoglio per lo Spezia non sono in vendita. sono rammaricato che nessuno abbia bussato alla porta del Comune per un’interlocuzione anche solo preliminare, soprattutto riguardo la struttura dello Stadio Picco che, per quanto in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pierluigi Peracchini,della, ha detto la sua in merito alladel club al fondo americano Pierluigi Peracchini,della, ha detto la sua in merito alla trattativa per ladel club che, secondo indiscrezioni, sarebbe finita nel mirino di un fondo di investimenti americano e dell’attuale presidente del Burnley, Alan Pace. «La finanza ormai governa il calcio purtroppo, ma la maglia bianca vale più di tutto: lae l’per lononinrammaricato che nessuno abbia bussato alla porta del Comune per un’interlocuzione anche solo preliminare, soprattutto riguardo la struttura dello Stadio Picco che, per quanto in ...

