Al via il progetto 'Uffizi diffusi'. Schmidt: "Almeno 60 sedi, anche 100" (Di giovedì 4 febbraio 2021) FIRENZE – "Almeno 60, ma anche 100 sedi" per gli 'Uffizi diffusi'. E partenza ufficiale del progetto di diffusione dell'arte sul territorio toscano e non solo messo in cantiere dal celebre museo fiorentino "entro tre mesi". Queste le novità delle quali ha parlato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt durante un'audizione in Commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana.

