A spasso il cane del suo titolare, lui scappa e aggredisce un passante: denunciata (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il cane sfugge al suo controllo, scappa, si azzuffa con un altro suo simile di piccola taglia e poi aggredisce a morsi il proprietario di quest'ultimo che cerca di dividerli. Per questo una donna di ... Leggi su anconatoday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilsfugge al suo controllo,, si azzuffa con un altro suo simile di piccola taglia e poia morsi il proprietario di quest'ultimo che cerca di dividerli. Per questo una donna di ...

I militari hanno svolto tutti gli accertamenti tramite l'Asur per risalire al proprietario del cane che risultava intestato ad un anziano signore. Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni i ...

Torino, per portare a spasso il cane bisognerà avere una bottiglia d'acqua per le urine

Secondo il comune di Asti, non pulire i residui fisiologici del cane potrebbe mettere a rischio la salute della fasce più protette. Anche a Chiavasso e Genova era già in atto la norma. L'iniziativa ...

Porta a spasso il cane: l'onda li travolge

Un cane e la sua padrona sono stati travolti da un'onda anomala mentre passeggiavano su una spiaggia ad Hayling Island, isola dell'Hampshire, in Inghilterra ...

Imperia, avvistato questa sera un cinghiale 'a spasso' nel nuovo parcheggio del cimitero

Brutta disavventura per un cittadino imperiese che mentre stava passeggiando con il proprio cane si è trovato di fronte un cinghiale di dimensioni abbastanza grandi ...

