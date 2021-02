4 febbraio 1985, il concerto degli U2 a Milano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 4 febbraio 1985 gli U2 si esibiscono per la prima volta in Italia. Pochi giorni prima, a Milano, crolla per la neve il Palazzo dello Sport. Trentasei anni fa gli U2 sbarcavano in Italia per la prima volta. La band irlandese, che aveva conquistato il successo agli inizi del decennio, è attesa nel Belpaese, dove i fan scalpitano. Il problema della nevicata Pochi giorni prima dell’evento, la Penisola fu bersagliata a una ondata di gelo senza precedenti. La famosa “nevicata del secolo” aveva provocato e problemi. A Milano, teatro del concerto, a causa della quantità di neve (90 centimetri) caduta era crollata la copertura del Palazzo dello Sport cittadino che sorgeva a qualche centinaio di metri dal calcistico Stadio Meazza. Proprio lì era previsto il concerto. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 4gli U2 si esibiscono per la prima volta in Italia. Pochi giorni prima, a, crolla per la neve il Palazzo dello Sport. Trentasei anni fa gli U2 sbarcavano in Italia per la prima volta. La band irlandese, che aveva conquistato il successo agli inizi del decennio, è attesa nel Belpaese, dove i fan scalpitano. Il problema della nevicata Pochi giorni prima dell’evento, la Penisola fu bersagliata a una ondata di gelo senza precedenti. La famosa “nevicata del secolo” aveva provocato e problemi. A, teatro del, a causa della quantità di neve (90 centimetri) caduta era crollata la copertura del Palazzo dello Sport cittadino che sorgeva a qualche centinaio di metri dal calcistico Stadio Meazza. Proprio lì era previsto il. ...

